Андрей Падин: «Фийон-Майе может за тренировку «намотать» 100 километров, вот и делайте выводы из его успехов»

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону рассказал, почему россиянка работает с белорусской командой.

– Перед началом сезона Виктория попросила помочь ей в составлении некоторых моментов подготовительной программы.

Пересекались мы нынче нечасто, она ведь выступала в основном на внутрироссийских соревнованиях. А здесь, в Тюмени, Сливко попросилась поработать с нами. Мы были не против, поможем, чем сможем. У Вики тоже есть большое желание в конце сезона показать хорошие результаты.

– Она тренируется вместе с белорусскими девушками?

– Нет, женская команда готовится отдельно, поэтому Сливко тренируется вместе с нашими ребятами.

– У Вас репутация жесткого наставника, дающего подопечным очень серьезные нагрузки, с которыми далеко не все справляются. Мы были удивлены, когда методика Падина подошла Сливко.

– А кто придумывает эти байки про изматывающие нагрузки? Нормальные у меня нагрузки. Возьмите, например, ведущих французских биатлонистов. Они выполняют «черновой» работы иногда в разы больше, чем наши спортсмены. Отсюда и результаты. Если Кентен Фийон-Майе может за тренировку «намотать» 100 километров, вот и делайте выводы из его успехов.

– Здесь, в «Жемчужине Сибири» (на чемпионате России – Sports.ru), какие задачи перед своей командой поставите?

– Не скажу, что замахнемся на самые высокие цели. Тем более, в Тюмени будет несколько эстафет, а у нас много молодежи. У лидеров же был напряженный олимпийский сезон. Даже не по физическим нагрузкам, а по психологическим. Главное, что завершаем этот сезон хорошими стартами, в сильной компании.

А после окончания чемпионата России сразу отправимся на восстановительные процедуры. Но в любом случае выступим в Тюмени достойно, – сказал Падин.