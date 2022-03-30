Станислав Поздняков: «Олимпийское движение как никогда в опасности. Его главным спонсором являются западные медиакорпорации, которые четко выполняют свой заказ»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) не допускать российских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Олимпийское движение как никогда в опасности. Олимпийская хартия подверглась беспрецедентной угрозе.

Главным постулатом хартии являлась политическая нейтральность спортивного движения. Сейчас мы наблюдаем раскол движения. Главным спонсором олимпийского движения являются западные медиакорпорации. Эти медиа четко выполняют свой заказ.

Ни одна спортивная организация в России, ни один наш спортсмен не имеет отношения к происходящей вакханалии в олимпийском движении», – сказал Поздняков на форуме «Мы вместе. Спорт», который проходит в Москве.