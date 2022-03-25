Станислав Поздняков: «Мы уверены, внешнеполитическая обстановка нормализуется. Наши спортсмены должны быть готовы сразу влиться в систему международного спорта»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Мы уверены, что внешнеполитическая обстановка нормализуется. 

Это будет способствовать в том числе и восстановлению уважительного отношения к Олимпийской хартии, где четко сказано о важности соблюдения политического нейтралитета всеми представителями олимпийского движения. 

И в этот момент наши спортсмены должны быть готовы сразу же влиться в систему международного спорта в качестве полноправных участников», – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

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