Дмитрий Свищев: «У IBU многолетние претензии к СБР, сейчас наши иностранные коллеги просто нашли причину приостановить членство»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту прокомментировал решение приостановить членство Союза биатлонистов России ( ) в организации.

«Это конфликт не сегодняшнего дня, мы знаем, что претензии к СБР многолетние, сейчас наши иностранные коллеги просто нашли причину приостановить членство.

Федерация биатлона не самостоятельна, она полностью зависит от тех денег, которые получают спонсоры в виде МОК. Насколько интересно будет смотреть биатлон без России, я не знаю, сомневаюсь.

Ни в коем случае никто наших спортсменов не бросит, СБР будет получать поддержу от государства. Спортсмены из национальной команды минимально ощутили те санкции, которые сейчас вводят по отношению к нашему спорту», – рассказал Свищев.