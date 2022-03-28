Андрей Падин: «Было запланировано, что Алимбекова и Смольский будут участвовать только в Уфе. Состав мужской команды уменьшился на одного спортсмена»

Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин сообщил об изменениях в составе белорусской команды перед чемпионатом России в Тюмени.

Ранее белорусские биатлонисты выступили в гонках Кубка и чемпионата России в Уфе.

«Здесь у нас заключительные соревнования: сезон заканчивается. В принципе, он был насыщенным.

На мой взгляд, не совсем целесообразно будет провести закатку, только по тем соображениям, что мы прошлый зимний сезон закончили достаточно поздно, а подготовку к Олимпийским играм начали довольно рано, переходный период был настолько минимальным, что сейчас для спортсменов полезнее будет привести себя в порядок для новой подготовки.

Было запланировано, что Динара (Алимбекова) и Антон (Смольский) будут участвовать только в Уфе. Состав (мужской команды) уменьшился на одного спортсмена: в Уфе мы выступали всемером, здесь будет выступать вшестером.

На сегодняшний день других взрослых спортсменов в Беларуси нет, поэтому здесь просто выступает команда без Антона Смольского. По Динаре я ответить не могу, так как в женской команде есть старший тренер. В их планы я не вникаю, но она не в Тюмени.

Для белорусской команды в Уфе получились впечатляющие результаты: все ребята и руководство очень сильно довольны.

Подшучиваем ли мы над россиянами из-за того, что обыграли их? Знаете, мы привыкли радоваться успехам коллег, а коллеги всегда радуется нашими успехами. С российской командой у нас одинаковые пожелания: хотим побед друг друга и радуемся результатам», – сказал Падин.