Минспорта приостановило аккредитацию Стрелкового союза России из-за отсутствия программы развития пулевой и стендовой стрельбы

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Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Стрелкового союза России (СКР) в связи с непредставлением программы развития видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба».

В министерстве сообщили, что с 2020 года в СКР неоднократно направлялись официальные письма о необходимости разработки и представления этих программ.

«Приостановление действия государственной аккредитации СКР будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России № 503 и представления ее в установленном порядке для утверждения в Минспорт России», – заявили в министерстве.

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