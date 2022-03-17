Министерства спорта России и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества и проведение совместных соревнований

спорта России и министерство спорта и туризма Беларуси обсудили перспективы сотрудничества двух стран в условиях отстранения спортсменов.

В заседании рабочей группы приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, представители спортивных ведомств двух стран, а также руководители белорусских спортивных федераций и центров олимпийской подготовки.

«Сегодня нам как никогда важно проявить солидарность и подставить друг другу плечо абсолютно на всех уровнях. В этих условиях необходимо консолидировать усилия, больше обмениваться опытом и знаниями, накопленными в наших странах. Тем более, наши спортсмены, тренеры, специалисты и руководители отрасли всегда выступали единым фронтом», – сказал Матыцин.

Участники встречи обсудили формат проведения совместных соревнований и тренировочных мероприятий, в том числе возможность участия российских и белорусских спортсменов в национальных соревнованиях каждой из стран.

«Мы будем максимально защищать интересы спортсменов, в том числе и с юридической стороны. Но при этом мы не уходим в изоляцию, а продолжаем взаимодействие, потому что в международном спортивном сообществе звучат и разумные голоса, и многие спортивные деятели говорят о том, что в отношении белорусского и российского спорта приняты дискриминационные меры.

Мы надеемся, что наши команды как можно быстрее вернутся в международный спорт», – добавил министр спорта РФ.

«Основная цель нашего визита – соблюдение интересов спортсменов и тренеров, ведь в нынешней ситуации они пострадали больше всего. Нам очень важно, чтобы они поняли, что никто не будет брошен, а соревнования будут проводиться, что это всего лишь временный период, и совместными усилиями мы станем еще сильнее.

Кроме того, это уникальная возможность посмотреть на свои внутренние резервы. У нас есть возможность быть сильнее, быть вместе», – отметил Барауля.