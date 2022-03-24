Александр Жулин: «Что за чемпионат мира без россиянок? Это цирк какой-то. Абсолютно неинтересно»

Тренер по фигурному катанию назвал чемпионат мира в Монпелье абсолютно неинтересным.

«Это цирк какой-то. Что за чемпионат мира без россиянок? Все равно что хоккей провести без Канады, США и России. Абсолютно неинтересно», – сказал Жулин.

Также он прокомментировал результаты короткой программы женщин, где ни одна из участниц не прыгнула тройной аксель.

«Девушки не стали исполнять тройные аксели из-за отсутствия россиянок? Нет, потому что не умеют», – добавил тренер.

Вот так радуется фигуристка, которая выиграет ЧМ без наших: оценки выше, чем у Щербаковой и Трусовой – она аж вскочила с дивана 😱