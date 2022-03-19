Генсекретарь IBU: «Возможно, отстранение СБР продлится несколько лет. Мы выбрали самый высокий уровень санкций»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU Никлас Карлссон Биатлон

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон прокомментировал решение организации начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«В первую очередь мы основываем решение на том, что они не отреагировали на действия правительств и их глав государств, не заняли четкую позицию. 

Возможно ли, что отстранение продлится несколько лет? Да, возможно.

Существуют разные уровни отстранения. Мы решили выбрать самый высокий уровень санкций.

Мы не будем передавать им какие-либо финансовые ресурсы», – заявил Карлссон. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные