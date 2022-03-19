Генсекретарь IBU: «Возможно, отстранение СБР продлится несколько лет. Мы выбрали самый высокий уровень санкций»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов ( ) Никлас Карлссон прокомментировал решение организации начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России ( ).

«В первую очередь мы основываем решение на том, что они не отреагировали на действия правительств и их глав государств, не заняли четкую позицию.

Возможно ли, что отстранение продлится несколько лет? Да, возможно.

Существуют разные уровни отстранения. Мы решили выбрать самый высокий уровень санкций.

Мы не будем передавать им какие-либо финансовые ресурсы», – заявил Карлссон.