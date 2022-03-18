Ирина Казакевич: «Ни на какие моря после сезона ехать не планирую. Поеду домой и проведу время с семьей и друзьями»

Российская биатлонистка рассказала о планах на конец соревновательного сезона.

«Планируем в конце сезона пробежать марафон на Камчатке, как в прошлом году. Я бежала там 60 км. Хотелось бы и в этом году поучаствовать, если не будет никаких проблем.

Мы планируем после чемпионата России в Тюмени полететь на закатку на Камчатку. Постараемся там же по максимуму использовать и восстановительные процедуры в горячих источниках.

Ни на какие моря после сезона я ехать не планирую в этом году. Поеду домой и проведу время с семьей и друзьями», – сказала Казакевич.