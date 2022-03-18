Ирина Казакевич: «Командные лыжи остались на складе СБР, в Уфе со мной были личные, которые купила сама. Они сработали неплохо»

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете рассказала, на каких лыжах выступала во время финального Кубка России по биатлону в Уфе.

Казакевич победила в спринте, взяла серебро в гонке преследования и бронзу в мегамасс-старте.

«В начале сезона в сборной оговаривалось, что есть командные лыжи и есть личные лыжи спортсменов. Все мои лыжи с прошлого сезона находились у меня дома, точнее, в регионе.

Из лыж текущего сезона большая часть осталась на складе СБР, потому что эти лыжи считались командными. Две пары лыж я купила в этом сезоне сама, и они были со мной в Уфе», – сказала Казакевич, отметив, что лыжи на Кубке России сработали неплохо.