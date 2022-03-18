Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).
– Можно ли опротестовать решение IBU? Конечно, юристы должны работать? Как в любом юридическом споре, никто не скажет о будущем результате. Но все равно Минспорту, Олимпийскому комитету, Союзу биатлонистов России надо стараться, биться, прикладывать какие-то усилия. Потому что это может быть плохой прецедент для других видов спорта.
– Как вы считаете, реально договориться, чтобы наши биатлонисты выступали без флага и гимна?
– Думаю, что в этих условиях, наверное нет. Что, вы не видите, что творится в мире? Какое к нам отношение? Рано или поздно, конечно, это все сойдет на нет, но сейчас надо включать какие-то юридические инструменты.
– Вам не жалко российских биатлонистов? Фактически их спортивная карьера ставится на паузу.
– Конечно, это катастрофа для этого поколения спортсменов. И для всех любителей биатлона.
– Не начнется сейчас массовая смена спортивного гражданства российскими биатлонистами?
– Не думаю. Это уже за гранью моего понимания. Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия.
Все наши спортсмены, кто находится среди топ-атлетов или на подходе, – они всего этого добились не за счет каких-то привлеченных спонсорских денег, а за счет средств государства. Их воспитывали в спортивных школах, сборной, платили зарплату, приобретали инвентарь и оборудование.
Сейчас плюнуть на это все и махнуть рукой – мне кажется, что это за гранью порядочности, – сказал Ростовцев.