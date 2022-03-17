Алексей Нуждов: «Решение IBU ожидаемое, хорошего в этом ничего нет. И Министерство спорта, и федерации понимали, что такое решение будет»

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Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов отреагировал на заявление Международного союза биатлонистов (IBU) о начале отстранения СБР.

– Решение IBU ожидаемое, хорошего в этом ничего нет. И Министерство спорта, и федерации понимали, что такое решение будет.

Сейчас проводятся организационные мероприятия, которые обозначат основные направления, по которым будем дальше работать и мы, и министерство спорта.

– В биатлоне есть система членских взносов? СБР платил взносы в IBU?

– У нас никогда не было никаких членских взносов, мы ничего не платили, не надо заблуждаться. Наоборот, это мы от них получаем, – сказал Нуждов.

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