Виктор Майгуров: «У нас есть несколько вариантов взаимодействия по организации соревнований с участием биатлонистов России и Беларуси»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) и зампредседателя Белорусской федерации биатлона (БФБ) Игорь Кузнецов обсудили возможность проведения матчевой встречи сборных России и Беларуси.

«Нам было важно сопоставить позиции СБР и БФБ накануне заседания исполкома 17 марта, на котором, как ожидается, будет принято решение относительно участия российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в новом сезоне.

У нас есть несколько вариантов взаимодействия по организации соревнований с участием сильнейших биатлонистов наших стран не только на уровне «сборная Беларуси – сборные регионов Российской Федерации», наподобие тех, что сейчас проходят в Уфе и будут проводиться в Тюмени в конце месяца, но и в формате матчевой встречи двух национальных команд в разных возрастах.

Наши планы по сотрудничеству не ограничиваются только соревнованиями, и в ближайшее время наши федерации сведут их в единую программу», – цитирует Майгурова пресс-служба .