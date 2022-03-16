Никита Лобастов: «Ощущения тотального превосходства нет. Мы давно соревнуемся с россиянами, знаем, что это очень сильная команда»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов оценил свою победу в мегамасс-старте на открытом чемпионате России в Уфе.

«Очень доволен, что удалось хорошо справиться со стрельбой. В этом сезоне для меня это серьезное дело. Ну и удалось показать свой ход по дистанции. Очень доволен, что удалось выиграть.

Сейчас неплохое состояние, оно позволяет работать с сильными ребятами: Латыповым, Серохвостовым, Халили. Достаточно комфортно сегодня было.

Ощущения тотального превосходства нет. Мы давно соревнуемся с россиянами, знаем, что это очень сильная команда», – сказал Лобастов в эфире «Матч ТВ».