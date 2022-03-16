Латыпов о финише с Серохвостовым: «На последнем подъеме я сбросил скорость и подумал: давай в кошки-мышки играть. Подарили болельщикам роскошную борьбу»

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов оценили итоги мегамасс-старта на открытом чемпионате России в Уфе.

Латыпов занял в гонке второе место, Серохвостов – третье.

Серохвостов: Мы шли все вместе, я вел толпу и никого не видел. У меня был план убежать ото всех, но Эдик меня обогнал и уехал. Я его догнал, и мы начали на равных рубиться.

Латыпов: Было все по-другому. Я караулил Даниила, потому что знал – он будет взвинчивать темп. У меня была задача выбрать правильную позицию. На последнем подъеме я сбросил скорость и подумал: давай в кошки-мышки играть. Подарили такую роскошную борьбу на финише. Думаю, болельщикам было интересно смотреть.

Серохвостов: Сегодня крутая гонка. Я ждал масс-старт, так как у нас был план небольшой и мы его придерживались: на первых кругах растягивать толпу и потом удерживать. А потом после первого рубежа как пойдет.

Латыпов: Потом стало тяжело и мы поняли, что план не сработал. Тяжело было сегодня. Мы с Даниилом уже терпели, ехали на зубах.