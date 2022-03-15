Замминистра спорта РФ Байсултанов: «Планируем провести ряд открытых международных соревнований в ближайшее время»

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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил о планах провести ряд открытых международных турниров.

«Считаем необходимым придать официальный статус открытым международным спортивным соревнованием, в том числе и особо значимым, проводимым на территории РФ или за ее пределами, вне зависимости от наличия в календаре международной спортивной федерации.

Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий и соревнований в ближайшее время, также будет представлена дополнительная финансовая помощь из бюджета субъектов РФ на обеспечение тренировочного процесса и на материальное стимулирование спортсменов.

Разработан комплекс мер по производству спортивного инвентаря и оборудования в рамках импортозамещения», – заявил Байсултанов на пресс-конференции ТАСС.

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