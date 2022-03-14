Александр Тихонов: «Дома наши должны были составить более серьезную конкуренцию белорусам. Просто разобранные. И по ходу, и по стрельбе»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал результаты гонки преследования на открытом чемпионате России в Уфе.

Белорусские биатлонисты Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов заняли весь пьедестал. Лучшим из россиян стал Карим Халили на 4-м месте.

«Думал, что будет несколько по-другому. Белорусы были лучше подготовлены, восстановлены. Дома наши должны были составить более серьезную конкуренцию. Просто разобранные. И по ходу, и по стрельбе. Для спорта высших достижений не должно быть последствий от чего-либо.

«Пожелал бы Жене Гараничеву красиво закончить свою карьеру. Он уважаемый, молодец, старается. Но всему свое время. Он свое дело сделал. Думаю, что в Тюмени ему найдется место для работы и прочего», – сказал Тихонов.