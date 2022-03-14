Эдуард Латыпов: «Функционально чувствую себя неплохо. Надо собирать себя в стрелковой части»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате России в Уфе (10-е место).

– Стрельбу не получается восстановить. Не доволен. Значит, работаем дальше.

– Доминирование белорусов удивляет?

– Нет. Сильные спортсмены. На Кубке мира они бегают хорошо. Поэтому конкуренция высокая.

– На Кубке мира мы с ними на равных. Понятно, что в пасьюте многое решает стартовые номера, но весь белорусский пьедестал – это необычно.

– Сейчас ничего не поменяешь. Это биатлон. Выигрывает тот, кто готов сильнее на сегодняшний день. Будем бороться. Функционально чувствую себя неплохо. Надо собирать себя в стрелковой части.

– Вы – человек с плаката уфимского Кубка России, самый любимый биатлонист местной публики, если судить по уровню поддержки. Знаю, что приехали люди из родной Камышлы. Этот статус не давит?

– Мне наоборот приятно, что люди болеют. Атмосфера биатлонная возвращается с болельщиками. Так что все хорошо, – сказал Латыпов.