Эдуард Латыпов: «Функционально чувствую себя неплохо. Надо собирать себя в стрелковой части»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате России в Уфе (10-е место).
– Стрельбу не получается восстановить. Не доволен. Значит, работаем дальше.
– Доминирование белорусов удивляет?
– Нет. Сильные спортсмены. На Кубке мира они бегают хорошо. Поэтому конкуренция высокая.
– На Кубке мира мы с ними на равных. Понятно, что в пасьюте многое решает стартовые номера, но весь белорусский пьедестал – это необычно.
– Сейчас ничего не поменяешь. Это биатлон. Выигрывает тот, кто готов сильнее на сегодняшний день. Будем бороться. Функционально чувствую себя неплохо. Надо собирать себя в стрелковой части.
– Вы – человек с плаката уфимского Кубка России, самый любимый биатлонист местной публики, если судить по уровню поддержки. Знаю, что приехали люди из родной Камышлы. Этот статус не давит?
– Мне наоборот приятно, что люди болеют. Атмосфера биатлонная возвращается с болельщиками. Так что все хорошо, – сказал Латыпов.