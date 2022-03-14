Максим Чудов: «Наши спортсмены однозначно разочаровали, ждем от них положительных результатов, чего не было сегодня»

Трехкратный чемпион мира по биатлону прокомментировал результаты гонки преследования на открытом чемпионате России в Уфе.

Белорусские биатлонисты Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов заняли весь пьедестал. Лучшим из россиян стал Карим Халили на 4-м месте.

«С одной стороны, радостно, что для белорусской команды гостеприимная башкирская земля стала родной, но, с другой стороны, есть к чему стремиться нашим ребятам. Может быть, они немного расслабились, потому что это не этап Кубка мира, но это ответственности не снимает, им нужно было готовиться.

Трасса очень комфортная, подход оптимальный, ветра сегодня практически нет. Нужно было стрелять хорошо, но, видимо, ребята не совсем правильно отработали, халатно отнеслись к гонке. Наши спортсмены однозначно разочаровали, ждем от них положительных результатов, чего не было сегодня», – сказал Чудов.