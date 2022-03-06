Юрий Каминский: «Обидно, что нам не дали выступить. Судя по тому, что братья Бо взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок наций и глобус в смешанных эстафетах»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Кубок наций IBU Юрий Каминский Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

– Конечно, все огорчены, причем не только этим фактом, но и той ситуацией, которая складывается в мире. Обидно, что нам не дали выступить. Судя по тому, что у норвежцев братья Бо взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок наций и за глобус в смешанных эстафетах.

– Вы следите за гонками в Контиолахти или Кубок мира для вас уже неинтересен?

– Честно говоря, я разочарован решением IBU. Нам всt время говорили, что спорт вне политики, а решения приняли в итоге совершенно политизированные. За соревнованиями я слежу, но не особо пристально.

– Трансляции не смотрите, а только изучаете результаты?

– Да, именно так. Трансляции не смотрел, – сказал Каминский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные