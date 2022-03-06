Юрий Каминский: «Обидно, что нам не дали выступить. Судя по тому, что братья Бо взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок наций и глобус в смешанных эстафетах»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

– Конечно, все огорчены, причем не только этим фактом, но и той ситуацией, которая складывается в мире. Обидно, что нам не дали выступить. Судя по тому, что у норвежцев братья Бо взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок наций и за глобус в смешанных эстафетах.

– Вы следите за гонками в Контиолахти или Кубок мира для вас уже неинтересен?

– Честно говоря, я разочарован решением IBU. Нам всt время говорили, что спорт вне политики, а решения приняли в итоге совершенно политизированные. За соревнованиями я слежу, но не особо пристально.

– Трансляции не смотрите, а только изучаете результаты?

– Да, именно так. Трансляции не смотрел, – сказал Каминский.