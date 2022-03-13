Александр Поварницын: «В Брунико мы столкнулись с жителем, видимо, мигрантом из Украины. Он повел себя агрессивно, пнул наш автобус, крикнул несколько негативных слов»

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о конфликтной ситуации, случившейся с ним во время возвращения с этапов Кубка IBU.

– Виктория Сливко рассказала, что старалась нейтрально одеваться, чтобы не провоцировать иностранцев, отношение изменилось?

– Я тоже почувствовал, это мое внутреннее ощущение. Раньше ты не задумывался о том, как к тебе будут относиться. Подумал, что может быть какая-то агрессия со стороны людей, потому что люди разные: есть адекватные, бывают другие, которые, что-то увидев, распространяют это на все население.

– Что-то писали или говорили?

– В центре города Брунико, куда я приехал снимать деньги в банкомате, мы столкнулись с жителем, видимо, мигрантом из Украины. Он сначала повел себя агрессивно, пнул наш автобус, крикнул несколько негативных слов в наш адрес, но затем я вышел и объяснил человеку, что не все так просто, что мы такие же простые люди, как и он, что мы ему ничего не сделали.

Предложил ему пожать друг другу руки. Действительно, мы подали друг другу руки и разошлись. Он понял, что был не прав. Налаживание коммуникации – это самый адекватный путь. Если человек проявил к тебе агрессию, не стоит проявлять ее в ответ.

– Как вы восприняли, что международный сезон закончен?

– Я расстроился, честно говоря, но сам сезон еще не окончен. Впереди есть старты, в которых можно принимать участие. Этим сейчас и будем заниматься», – отметил Поварницын.