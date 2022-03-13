Кубок IBU. Смешанная эстафета. Эрдал и Бьонтегорд побегут за Норвегию, Визенсартер и Хорн – за Германию, Коломбо и Риваль – за Францию

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Смешанная эстафета

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Йенни Энодд, , Харальд Ойгард, )

2. Германия ( , Ханна Кебингер, Йонаннес Донхаузер, Филипп Хорн)

3. Франция (Камиль Бенед, Каролин Коломбо, Себастьян Маон, Юго Риваль)

4. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Микеле Молинари, Даниэле Каппеллари)

5. Швеция (Ингела Андрерссон, , Эмиль Нюквист, Хеннинг Сьоквист)

6. Швейцария (Флурина Фолкен, Ладина Майер-Руге, Серафин Вистнер, Гион Штальдер)