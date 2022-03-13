Кубок IBU. Смешанная эстафета. Эрдал и Бьонтегорд побегут за Норвегию, Визенсартер и Хорн – за Германию, Коломбо и Риваль – за Францию

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Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок IBU по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Смешанная эстафета

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Йенни Энодд, Каролине Эрдал, Харальд Ойгард, Эрленд Бьонтегорд)

2. Германия (Марион Визенсартер, Ханна Кебингер, Йонаннес Донхаузер, Филипп Хорн)

3. Франция (Камиль Бенед, Каролин Коломбо, Себастьян Маон, Юго Риваль)

4. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Микеле Молинари, Даниэле Каппеллари)

5. Швеция (Ингела Андрерссон, Элизабет Хогберг, Эмиль Нюквист, Хеннинг Сьоквист)

6. Швейцария (Флурина Фолкен, Ладина Майер-Руге, Серафин Вистнер, Гион Штальдер)

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