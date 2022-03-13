Кубок IBU. Фемстейневик и Аспенес, Вайдель и Гросс, Жанмонно и Эмильен Клод выступят в сингл-миксте

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет одиночная смешанная эстафета.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону
8-й этап
Риднау, Италия
Сингл-микст
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Сверре Дален Аспенес)
2. Германия (Анна Вайдель, Марко Гросс)
3. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Эмильен Клод)
4. Италия (Мартина Трабукки, Патрик Браунхофер)
5. Швеция (Эмма Нильссон, Виктор Брандт)
7. Австрия (Кристина Оберталер, Доминик Унтервегер)