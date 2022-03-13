Кубок IBU. Фемстейневик и Аспенес, Вайдель и Гросс, Жанмонно и Эмильен Клод выступят в сингл-миксте

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет одиночная смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Сингл-микст

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Сверре Дален Аспенес)

2. Германия ( , )

3. Франция (Лу Жанмонно Лоран, )

4. Италия (Мартина Трабукки, Патрик Браунхофер)

5. Швеция ( , Виктор Брандт)

7. Австрия (Кристина Оберталер, Доминик Унтервегер)