Кубок IBU. Фемстейневик и Аспенес, Вайдель и Гросс, Жанмонно и Эмильен Клод выступят в сингл-миксте

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Швеции сборная Швеции жен Кубок IBU сборная Австрии сборная Италии сборная Италии жен сборная Австрии жен Марко Гросс Анна Вайдель Эмма Нильссон Эмильен Клод Лу Жанмонно Лоран Патрик Браунхофер Рагнхильд Фемстейневик Кристина Оберталер Сверре Дален Аспенес Виктор Брандт Мартина Трабукки Биатлон

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет одиночная смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок IBU по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Сингл-микст

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Сверре Дален Аспенес)

2. Германия (Анна Вайдель, Марко Гросс)

3. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Эмильен Клод)

4. Италия (Мартина Трабукки, Патрик Браунхофер)

5. Швеция (Эмма Нильссон, Виктор Брандт)

7. Австрия (Кристина Оберталер, Доминик Унтервегер)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные