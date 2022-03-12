Ветле Шостад Кристиансен: «Попасть 20 раз из 20 – круто. Мне это удается два уик-энда подряд»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Отепя.

«На стадионе царила фантастическая атмосфера. Меня мотивировало то, что комментатор говорил об Уле Эйнаре Бьорндалене и Рафаэле Пуаре во время нашей стрельбы. Здорово, что меня упомянули рядом с ними.

Снова попасть 20 раз из 20 – это круто. Если такое случается один раз в сезоне – уже удача, а мне это удается два уик-энда подряд.

Здесь, в Отепя, я чувствую себя сильным в лыжном ходе. Я держал все под контролем», – сказал Кристиансен.