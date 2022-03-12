Ветле Шостад Кристиансен: «Попасть 20 раз из 20 – круто. Мне это удается два уик-энда подряд»

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Отепя. 

«На стадионе царила фантастическая атмосфера. Меня мотивировало то, что комментатор говорил об Уле Эйнаре Бьорндалене и Рафаэле Пуаре во время нашей стрельбы. Здорово, что меня упомянули рядом с ними. 

Снова попасть 20 раз из 20 – это круто. Если такое случается один раз в сезоне – уже удача, а мне это удается два уик-энда подряд. 

Здесь, в Отепя, я чувствую себя сильным в лыжном ходе. Я держал все под контролем», – сказал Кристиансен. 

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