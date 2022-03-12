Анастасия Гореева: «Не жалею, что пошла в группу Шашилова, но, видимо, я оказалась не готова к таким нагрузкам»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила итоги спринта на Кубке России в Уфе, где заняла 28-е место.

«Состояние не очень хорошее, хотелось бы выступить лучше, но пока бегу настолько, насколько готова. И стрельба развалилась, и сил по ходу дистанции тоже нет.

Сейчас проблемы со здоровьем мне уже удалось решить, но их последствия привели к такому результату. Вообще, по ходу всего сезона у меня не получилось ни одного старта пройти так, как я планировала.

Считаю, что мне нужно вернуться к тому плану подготовки, с которым я всегда готовилась, и тогда все стабилизируется. Я не жалею, что пошла в группу Михаила Шашилова, потому что для меня это очередной опыт, но, видимо, я оказалась не готова к таким нагрузкам.

Я уже смирилась с тем, что мне нечего ловить в этом сезоне и настраиваю себя на то, чтобы работать дальше и в следующем сезоне доказывать, что я способна бороться на высшем уровне», – рассказала Гореева

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022

Результаты чемпионата России по биатлону 2022