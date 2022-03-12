Алексей Нуждов: «Зачем иду в президенты СБР? Чтобы делать наш биатлон еще лучше, более интересным, значимым и масштабным»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов объяснил свое решение баллотироваться на пост президента СБР.

«Зачем иду в президенты СБР? Чтобы делать наш вид спорта еще лучше, более интересным, значимым и масштабным.

Программа есть, она не сказать, что какая-то затейливая, она максимально проста. Она ориентирована на увеличение количества занимающихся биатлоном, на поддержку регионов.

Проблемы со спонсорами не только сейчас, они и раньше были. Здесь у меня большая надежда на вас (обращается к Дмитрию Губерниеву – Sports.ru), что мы вместе сделаем биатлон настолько популярным, что не будет отбоя от спонсоров», – сказал Нуждов в эфире «Матч ТВ».