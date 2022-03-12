Алексей Быченок об отстранении от Паралимпиады: «Было ощущение, что нас, как изгоев, вышвырнули из олимпийской деревни»

Российский паралимпиец Алексей Быченок рассказал об отстранении сборной от Пекина-2022.

«Конечно, следим за результатами . Болеем только за китайцев. Они нас очень поддержали после отстранения. Писали сообщения, подходили вживую, желали удачи, сочувствовали. Говорили, что Игры без нас будут неполноценными, что надеются, что однажды мы все-таки вместе выйдем на старт.

Может, кто-то потом даже не вспомнит, что россиян в Пекине не было. Но все медали там обесценены.

Впереди чемпионат России. И какие-то альтернативные Игры нам хотят устроить. Непонятно, для чего это. Будут ли призовые за них выплачиваться, которые мы могли получить на Играх, пока тоже неясно. Так что нам осталось чуть-чуть побегать, и сезон закончится. Уже ждем этого, потому что хочется передохнуть, заняться здоровьем.

К Пекину мы готовились в Италии. Добирались почти двое суток, через Стамбул и Новосибирск. Видели, что многих российских спортсменов от соревнований отлучают. Когда появилась новость о том, что Паралимпийский комитет допустил нас, мы были еще в России. Подумали: «Что вообще с вами случилось, раз вы приняли такое решение? Неужели вы люди? Неужели поняли, что мы здесь ни при чем?»

Приехали в Китай, поспали четыре часа и помчались на тренировку смотреть стадион. Сделали несколько кругов, очень понравилось. А когда вернулись в гостиницу, узнали, что Паралимпийский комитет изменил решение.

Пошли к тренеру Ирине Александровне Громовой. Я испугался: у нее было такое выражение лица, будто кто-то из близких умер. Она и заплакать хочет, и сдерживается, чтобы это на нас не повлияло.

Писали, что это якобы из-за тяжелой обстановки в деревне. Никакой тяжелой обстановки не было, украинцы только не здоровались. Было от них пару криков в спину типа «Чтоб вы сдохли, горите в аду!» Причем кричали девчонкам. В свой адрес я такого не слышал.

Было ощущение, что нас, как изгоев, из олимпийской деревни вышвырнули. Подогнали автобусы, сделали коридор, чтобы мы никуда не делись. Хотя было пять утра, куда там пойдешь? Может, думали, что мы там сдуру крушить все начнем, не знаю... И в аэропорту не было ни души», – сказал Быченок.