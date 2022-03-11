Кубок IBU. Гонка преследования. Жанмонно Лоран убежит первой, Хогберг – 2-й, Эрдал – 3-й

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12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет женская гонка преследования. 

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок IBU по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Гонка преследования 

Начало – 12:30 по московскому времени. 

1. Лу Жанмонно Лоран (Франция) 

2. Элизабет Хогберг (Швеция) – 15,5 

3. Каролине Эрдал (Норвегия) – 21,4

4. Софи Шово (Франция) – 25,0 

5. Марион Визенсартер (Германия) – 33,7

6. Каролин Коломбо (Франция) – 42,7 

7. Ингела Андерссон (Швеция) – 46,6 

8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 47,5

9. Эмма Нильссон (Швеция) – 47,8 

10. Ханна Кебингер (Германия) – 48,7

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