Кубок IBU. Гонка преследования. Жанмонно Лоран убежит первой, Хогберг – 2-й, Эрдал – 3-й

12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет женская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону
8-й этап
Риднау, Италия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 12:30 по московскому времени.
1. Лу Жанмонно Лоран (Франция)
2. Элизабет Хогберг (Швеция) – 15,5
3. Каролине Эрдал (Норвегия) – 21,4
4. Софи Шово (Франция) – 25,0
5. Марион Визенсартер (Германия) – 33,7
6. Каролин Коломбо (Франция) – 42,7
7. Ингела Андерссон (Швеция) – 46,6
8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 47,5
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 47,8
10. Ханна Кебингер (Германия) – 48,7