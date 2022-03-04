Кубок IBU. Суперспринт. Фемстейневик, Коломбо, Хогберг, Визенсартер и Оберталер выступят в квалификации

5 марта на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдет женский суперспринт.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
7-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Суперспринт
Начало квалификации – 15:40, финал – 17:20 по московскому времени.
Старт-лист
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
6. Каролин Коломбо (Франция)
8. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)
12. Элизабет Хогберг (Швеция)
17. Марион Визенсартер (Германия)
18. Микела Каррара (Италия)
20. Лу Жанмонно Лоран (Франция)
23. Каролине Эрдал (Норвегия)
32. Кристина Оберталер (Австрия)
42. Софи Шово (Франция)