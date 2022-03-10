ОКР подал апелляцию в CAS на решение о недопуске российских спортсменов к участию в Европейском юношеском олимпийском фестивале

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на решение о недопуске российских спортсменов к участию в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) объявил о недопуске россиян к турниру 2 марта.

«Олимпийский комитет России считает, что данное решение Исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам.

Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании Исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, четко изложив свою позицию, но ответа получено не было.

Таким образом, исчерпав все возможности для разрешения возникшего спора в досудебном порядке, в целях защиты прав и интересов российских спортсменов 10 марта 2022 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в г. Лозанне (Швейцария) апелляционную жалобу на решение Исполкома ЕОК от 2 марта 2022 года,

О формате и сроках рассмотрения CAS поданной апелляции, а также иную информацию относительно данного дела Олимпийский комитет России сообщит дополнительно», – говорится в заявлении .

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в финском Вуокатти с 20 по 25 марта.