Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома показал лучший ход, Наврат – 2-й, Лагрейд – 3-й, Кристиансен стал первым по чистому времени пасьюта

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшее время лыжного хода в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 28.09,5
2. Филипп Наврат (Германия) – 3,8
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,3
4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 7,9
5. Лукас Хофер (Италия) – 13,8
6. Эрик Лессер (Германия) – 13,9
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,3
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 17,6
9-10. Владимир Илиев (Болгария) – 20,6
9-10. Бенедикт Долль (Германия) – 20,6...
13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31,1
Скорострельность
1. Жюль Бюрнот (Канада) – 1.30,5 (6)
2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.36,2 (0)
3. Антонин Гигонна (Франция) – 1.39,3 (6)
4. Благой Тодев (Болгария) – 1.40,6 (2)
5. Микито Татидзаки (Япония) – 1.40,7 (1)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.41,0 (0)...
15. Лукас Хофер (Италия) – 1.46,7 (1)
43. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.57,2 (1)...
45. Эрик Лессер (Германия) – 1.57,9 (0)
Чистое время пасьюта
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32.11,9
2. Эрик Лессер (Германия) – 1,3
3. Лукас Хофер (Италия) – 8,9
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 25,2
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 31,7
6. Бенедикт Долль (Германия) – 41,5
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,1
8. Роман Реес (Германия) – 51,2
9. Филип Андерсен (Норвегия) – 55,7
10. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.00,4