Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома показал лучший ход, Наврат – 2-й, Лагрейд – 3-й, Кристиансен стал первым по чистому времени пасьюта

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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшее время лыжного хода в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 28.09,5

2. Филипп Наврат (Германия) – 3,8

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,3

4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 7,9

5. Лукас Хофер (Италия) – 13,8

6. Эрик Лессер (Германия) – 13,9

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,3

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 17,6

9-10. Владимир Илиев (Болгария) – 20,6

9-10. Бенедикт Долль (Германия) – 20,6...

13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31,1

Скорострельность

1. Жюль Бюрнот (Канада) – 1.30,5 (6)

2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.36,2 (0)

3. Антонин Гигонна (Франция) – 1.39,3 (6)

4. Благой Тодев (Болгария) – 1.40,6 (2)

5. Микито Татидзаки (Япония) – 1.40,7 (1)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.41,0 (0)...

15. Лукас Хофер (Италия) – 1.46,7 (1)

43. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.57,2 (1)...

45. Эрик Лессер (Германия) – 1.57,9 (0)

Чистое время пасьюта

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32.11,9

2. Эрик Лессер (Германия) – 1,3

3. Лукас Хофер (Италия) – 8,9

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 25,2

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 31,7

6. Бенедикт Долль (Германия) – 41,5

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,1

8. Роман Реес (Германия) – 51,2

9. Филип Андерсен (Норвегия) – 55,7

10. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.00,4

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