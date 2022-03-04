Самуэльссон об отстранении россиян: «Грустно видеть такую реакцию. Они надели на себя костюм жертвы и жалеют себя – думаю, это странно»

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов.

«Это был трудный вопрос. На самом деле я думал, что первое решение IBU (допустить спортсменов в нейтральном статусе) было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше.

Грустно видеть такую реакцию со стороны россиян. Они надели на себя костюм жертвы и жалеют себя – я думаю, что это странно. Вы должны понимать, что внешний мир должен каким-то образом отреагировать на происходящее.

Ужасная ситуация. Соревнования будут особенными, чувствуется, что это не самое главное сейчас.

Я был бы удивлен, если бы кто-то из российских спортсменов поддерживал то, что сейчас делается. Конечно, они тоже в сложном положении», – сказал Самуэльссон.

Наши биатлонисты выбирались из Европы 3 дня (иногда с велосипедами на головах), а на Кубке мира победила норвежка с русскими корнями