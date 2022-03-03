Сборная Латвии по керлингу отказалась играть с Россией на Паралимпиаде в Пекине

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть матч с командой России на Паралимпийских играх в Пекине.

Команды должны были сыграть 9 марта.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным.

Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участие в игре с Россией», – сказал главный тренер сборной Латвии по керлингу на колясках Арнис Вейдеманис.

Ранее МПК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в в нейтральном статусе. Турнир пройдет с 4 по 13 марта.