Глава Международного паралимпийского комитета: «Доставить украинскую команду в Пекин будет очень сложной задачей»

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался о текущих событиях на Украине.

«Это действительно ужасная ситуация, и мы очень обеспокоены насчет Национального паралимпийского комитета и украинских паралимпийцев.

Сейчас наш главный приоритет – безопасность и благополучие украинской делегации, с которой мы находимся в постоянном диалоге.

Сегодня я разговаривал с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем. Он сообщил, что спортсмены хотят соревноваться в Пекине. Но доставить команду туда будет очень сложной задачей.

Один из ключевых аспектов олимпийского перемирия – это обеспечение безопасного передвижения и участия спортсменов, а также других официальных и любых аккредитованных лиц, участвующих в Играх.

Нам нужно как можно скорее найти решение, чтобы украинская делегация могла безопасно отправиться на Игры и вернуться обратно», – заявил Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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