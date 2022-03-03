«Матч» покажет этап Кубка России по биатлону, который пройдет в Уфе 12-16 марта

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Кубок России Матч ТВ Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что телеканал «Матч ТВ» покажет этап Кубка России по биатлону, который пройдет в Уфе с 12 по 16 марта.

«Мы на «Матче» покажем Кубок России по биатлону, который пройдет в Уфе  на следующей неделе! Поедем в Башкортостан основным составом программы «Биатлон с Губерниевым»! Поддержим наших и белорусских биатлонистов!

А сегодня буду комментировать Кубок Мира на канале «Матч ТВ». Увы, без наших», – написал Губерниев.

Сборная России отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира, позднее Международный союз биатлонистов (IBU) официально отстранил команды России и Беларуси.

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