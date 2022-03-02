Резцова о решении IBU отстранить россиян: «Это трагедия. В чем они виноваты? Реву за всех наших спортсменов»

Теги IBU Анфиса Резцова Политика Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение IBU отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Спортсменов не должны трогать. Понимаю, что это политика, но при чем здесь спортсмены? Это трагедия. За что? В чем они виноваты?

При чем здесь спортсмены? Это дикость. Люди занимались с детства своими видами спорта. Я не знаю, что делать. Я реву за всех наших спортсменов», – сказала Резцова. 

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