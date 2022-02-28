Владимир Драчев: «Можно пригласить ребят из Беларуси на чемпионат России – пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России сборная Беларуси жен Владимир Драчев сборная Беларуси Политика Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на новость о том, что белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России.

«Было бы неплохо попробовать провести соревнования совместно с белорусскими спортсменами. У нас наверняка будут свои соревнования, можно пригласить ребят из Беларуси к нам на чемпионат России – пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем. Почему бы и нет?

У Беларуси очень сильная и конкурентная команда. Не знаю, почему у них не совсем сложилось на Олимпийских играх, но в целом девочки были настроены на очень серьезную борьбу. Если они выступят на соревнованиях в России, будет очень интересно», – сказал Драчев.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации с Украиной запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные