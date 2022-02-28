Владимир Драчев: «Можно пригласить ребят из Беларуси на чемпионат России – пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) отреагировал на новость о том, что белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России.

«Было бы неплохо попробовать провести соревнования совместно с белорусскими спортсменами. У нас наверняка будут свои соревнования, можно пригласить ребят из Беларуси к нам на чемпионат России – пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем. Почему бы и нет?

У Беларуси очень сильная и конкурентная команда. Не знаю, почему у них не совсем сложилось на Олимпийских играх, но в целом девочки были настроены на очень серьезную борьбу. Если они выступят на соревнованиях в России, будет очень интересно», – сказал Драчев.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации с Украиной запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.