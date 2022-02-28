Карим Халили: «На Олимпиаде каждый день контактировали с Сориным. Он продолжает следить за моей подготовкой»

Российский биатлонист рассказал, что продолжает поддерживать контакт с лыжным тренером Егором Сориным.

– К прошлому сезону вы готовились с лыжниками, с Егором Сориным, в этом – уже с Каминским. Есть ли принципиальные отличия в подготовке?

– Небольшая разница есть в самой системе. Но с Сориным я всегда на связи, все тренировочные планы, все тренировки, которые я выполнял, это все проходило через него, и если у меня возникнут какие-то вопросы по тренировочному процессу, то первый человек, к кому я обращусь за советом, это он.

И на каждый день с Сориным контактировали. Он продолжает следить за моей подготовкой, – сказал Халили.