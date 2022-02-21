Юрий Каминский: «Серохвостов выставил для себя слишком высокие требования. Уверен, что он хотел уехать с Олимпиады с медалью, и это его немного придавило»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о психологическом стрессе у спортсменов и нехватке общения во время Олимпиады в Пекине.

– На Олимпиаде в плане распределения спортсменов по гонкам, по этапам в эстафетах все было сделано правильно?

– Мы дали проявить себя всем ребятам. Считаю, что по гонках мы их правильно распределили. Другое дело, что не все оказались готовы к психоэмоциональному стрессу, который на Олимпиаде возникает всегда. Думаю, это немного повлияло на результаты, но условия были для всех равными.

– Вы сказали, что в функциональном плане смогли компенсировать потерю сбора на Семинском перевале. То есть в Пекине все вышли на пик формы?

– По физическим параметрам – да. Результаты всех тестов показывали, что он на своем максимуме, – выше своего обычного максимума.

– Выступил ли кто-то хуже, чем вы ожидали?

– Наверное, только Даниил Серохвостов. Он выставил для себя слишком высокие требования. Уверен, что он хотел уехать с Олимпиады с медалью, и это его немного придавило.

Но мечты и реальность, как известно, немножко разные вещи. Из-за этого проблемы и возникают. Когда я говорил ребятам из своей группы, что такое Олимпиада, они не слишком внимательно прислушивались. Усугубилось все еще и тем, что тренера нет рядом.

– А вы жили не в олимпийской деревне?

– Мы поселили туда Сергея Башкирова, который много организационных вопросов решал. Ну и хотелось, чтобы он помог нашему лидеру . Меня там не хватало.

Вот тут у меня большие претензии к организаторам: наверное, тем людям, которые имеют непосредственное отношение к команде, нужно было дать возможность работать со спортсменами без ограничений. Рассчитывал на интернет, но он был нестабильным в нашей гостинице, а нужные приложения работали только в определенное время. Вечером вообще невозможно было работать.

Мы за время пандемии выработали определенный вариант общения, рассчитывали на видеоконференции, но куда там! В общем, либо по телефону общались, либо мы приезжали туда на автобусе, если возникали срочные вопросы. Со спортсменами виделись в основном на тренировках и гонках, – сказал Каминский.