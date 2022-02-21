Каминский об эстафете на Олимпиаде: «Латыпов был в порядке в смешанной эстафете и в преследовании выглядел сильно. Кого я должен был поставить на последний этап?»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, что поддержал после его неудачного выступления в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

– Что вы ему сказали после эстафеты? В беседе с журналистами в микст-зоне вы пообещали, что либо ничего ему не скажете, либо поддержите.

– Конечно, поддержал. Я даже на награждение пошел, хотя обычно стараюсь пропускать такие церемонии. Ну и я очень сильно был расстроен, боялся, как бы ребятам еще больше негатива не добавить. Но решил пойти на награждение, сказал Эдику теплые слова, постарался успокоить. Эту ситуацию всем нужно пережить.

– Всем было сложно в тот момент. И спортсменам, и тренерам, и болельщикам.

– Да, очень сложно. Все решалось одним выстрелом, а могло быть совсем иначе… Но ничего теперь не сделаешь.

– Если бы до вам сказали, что у мужской команды по итогам будет три бронзы – как бы отреагировали?

– Назвал бы такой результат хорошим, но не выдающимся. Ведь я не знал деталей, в каком состоянии подводится к Играм Александр Логинов, от которого, признаюсь, мы все ждали медалей в личных гонках. Он очень порадовал тем, как провел обе эстафеты, выглядел очень сильно. Благодаря ему в смешанной эстафете мы бронзу завоевали. К огромному сожалению, у Саши не получились личные гонки.

Ну и что скрывать, мы и с ребятами это обсуждали – очень хотели побороться за золото в эстафете. И поборолись. Но не выиграли. Чтобы выигрывать, нужно, чтобы класс командный в целом был немножко повыше. С другой стороны, цена золота – всего один точный выстрел.

– Я у вас спрашивал еще до смешанной эстафеты – будете ставить Латыпова на последние этапы в эстафетах? Вы ответили – он наш сильнейший финишер.

– Он был в полном порядке и в смешанной эстафете, где справился с более сложными условиями в плане стрельбы, и в преследовании выглядел сильно. Кого я должен был поставить на последний этап?

– Не было сомнений по расстановке на эстафету?

– Были. Я даже спрашивал – какой этап готов бежать? Он ответил, что любой. У меня была шальная мысль поставить его на четвертый этап. Рассматривал и Цветкова, ведь Максим отлично провел последний этап эстафеты в Рупольдинге. Но они не были готовы морально.

Тот же Цветков произнес такую фразу, что он чувствует себя утомленным и боится, что ему не хватит концентрации в эстафете. Смысл был таков, хотя именно Макса мы знаем как надежного эстафетного бойца, который бьется всегда. Наверное, на тот конкретный момент особого выбора у тренерского штаба не было.

Наш легендарный тренер Геннадий Михайлович Раменский, с которым мы общались после эстафеты, сказал: «Эдуард стрелял по медалям, а не по мишеням». В итоге настрелял на бронзу, да еще и немец немного помог, – сказал Каминский.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?