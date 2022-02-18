Юрий Каминский: «Возможно, я совершил ошибку, поставив на четвертый этап Латыпова. А можно было поставить Цветкова»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о выборе на роль финишера в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где российская команда взяла бронзу.

– Можно сказать, что эта доказала правильность выбранного пути: у вас две группы с Сергеем Башкировым, в обеих есть сильные спортсмены, плюс нормальное взаимодействие между собой.

– Это нормальный путь, но есть один недостаток. Если идти дальше двумя группами, нам нужно чаще пересекаться. Лично по своей группе я бы многое хотел изменить, но тут надо садиться и разговаривать.

Конкуренция – это хорошо, но она должна быть здоровой и не заочной. У нас в этом году получилась заочная. От этого, например, при формировании эстафетной команды я, возможно, совершил ошибку, поставив на четвертый этап Латыпова. А можно было поставить Цветкова.

– Это было ваше личное решение или коллегиальное?

– Коллегиальное, конечно. Но я думаю, если бы мы больше времени проводили рядом, могли бы принять более правильное решение. Хотя я до сих пор не уверен, как было бы правильно. Не факт, что с Цветковым на финише не получилось бы то же самое. Не в смысле промахов, а в смысле итогового результата, – сказал Каминский.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?