Эрик Лессер: «Грустно слышать, что в СБР решили сыграть роль пострадавших и не участвовать в следующих этапах Кубка мира»

Немецкий биатлонист Эрик Лессер высказался о текущих событиях на Украине.

«Мои мысли и надежды сейчас с Украиной и моими друзьями из украинского биатлона. Будьте сильными в эти дни. Надеюсь увидеть всех в добром здравии в следующем сезоне.

Огромная благодарность и уважение всем российским спортсменам, которые решительно выступили против этой глупой и ненужной операции.

Мы как спортсмены должны быть вместе и показывать всем, каким должен быть мир. Грустно слышать, что в Союзе биатлонистов России решили сыграть роль пострадавших и не участвовать в следующих трех этапах Кубка мира.

Очевидно, что все не могло продолжаться так, как ни в чем не бывало. Но это помогло бы нам показать, что мы едины и боремся за мир», – написал Лессер в инстаграме.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что из-за ситуации на Украине сборная России не сможет выступать на Кубке мира под своим национальным флагом. Также команда была лишена возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР в ответ заявил, что россияне пропустят оставшуюся часть сезона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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