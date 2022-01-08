Кубок мира. Сингл-микст. Бабиков и Резцова пробегут в составе сборной России, Нелин и Скоттхайм – за Швецию, Кристиансен и Лиен – за Норвегию

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8 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет сингл-микст. За сборную России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Кубок мира по биатлону-2021/22

5-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Швеция (Йеспер Нелин, Йоханна Скоттхайм)

2. Франция (Фабьен Клод, Анаис Шевалье-Буше)

3. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Ида Лиен)

4. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер)

5. Германия (Эрик Лессер, Франциска Хильдебранд)

6. Беларусь (Дмитрий Лазовский, Ирина Лещенко)

7. Россия (Антон Бабиков, Кристина Резцова)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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