Васильев о нейтральном статусе российских биатлонистов: «Это прямое нарушение всех гражданских уставов и IBU»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для сборных России и Беларуси.

На соревнованиях не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине.

«Это беззаконие. Это прямое нарушение всех гражданских уставов и IBU. Потому что в этом случае нарушаются права людей, которые там выступают. Это нарушение прав человека, утвержденных ООН. Какое отношение биатлонисты имеют к политике?

Это спорт. Это одна из немногих сфер, которая как раз может умиротворять сложившуюся ситуацию. Этот как раз дополнительная площадка для диалога, чтобы разговаривать, пытаться налаживать контакты. Но они их разрубают.

Они лишают спортсменов флага и гимна, но пусть тогда покажут, где прописано, что так можно. Покажите такую статью. Пусть покажут, и мы, может быть, согласимся, если это будет действительно соответствовать уставу IBU. Но, думаю, вряд ли они это найдут. Это, что называется, состряпано на коленке, – сказал Васильев.

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