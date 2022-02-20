«С французским флагом в руках и бурей эмоций в груди». Фийон-Майе поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился эмоциями после завершения Олимпиады в Пекине, где он выиграл пять медалей, в том числе две золотых.

На церемонии закрытия Игр биатлонист был знаменосцем сборной Франции.

«Я вошел на стадион «Птичье гнездо» (название олимпийской арены в Пекине – Sports.ru) с французским флагом в руках и бурей эмоций в груди.

Это было масштабно. Грандиозно. Может, даже слишком для ребенка из Юра (региональный департамент во Франции, где родился биатлонист – Sports.ru), ребенка, который просто мечтал о победах в биатлонных гонках и о том, чтобы быть счастливым.

Все это пронеслось у меня в голове. Лица. Места. События, благодаря которым я стал знаменосцем своей страны и пятикратным призером Игр. В ближайшие несколько дней у меня будет время на перерыв после этих невероятных двух недель.

Сегодня ночью, покидая стадион, я просто хочу поделиться этими уникальными чувствами и поблагодарить вас за поддержку, которая помогла мне сделать это реальностью», – написал спортсмен в инстаграме.

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