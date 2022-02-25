Биатлонисты Пидручный и Джима призваны в ряды вооруженных сил Украины (Metaratings)

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный призван в ряды вооруженных сил Украины, передает Metaratings.ru.
Сообщается, что призыв также получила олимпийская чемпионка Юлия Джима. В ряды украинской армии призываются все военнослужащие биатлонисты.
Ранее Федерация биатлона Украины сообщила, что украинская команда не будет участвовать в мартовских этапах Кубка мира и Кубка IBU.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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