Биатлонисты Пидручный и Джима призваны в ряды вооруженных сил Украины (Metaratings)

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Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный призван в ряды вооруженных сил Украины, передает Metaratings.ru.

Сообщается, что призыв также получила олимпийская чемпионка Юлия Джима. В ряды украинской армии призываются все военнослужащие биатлонисты.

Ранее Федерация биатлона Украины сообщила, что украинская команда не будет участвовать в мартовских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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