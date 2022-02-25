Биатлонисты Пидручный и Джима призваны в ряды вооруженных сил Украины (Metaratings)

Чемпион мира по биатлону призван в ряды вооруженных сил Украины, передает Metaratings.ru.

Сообщается, что призыв также получила олимпийская чемпионка . В ряды украинской армии призываются все военнослужащие биатлонисты.

Ранее Федерация биатлона Украины сообщила, что украинская команда не будет участвовать в мартовских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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