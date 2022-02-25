Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в мартовских этапах Кубка мира

Сборная Украины по биатлону не примет участия в заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU.

«В связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной по биатлону не будут посещать никаких тренировочных сборов и соревнований, что включает в себя последние этапы Кубка IBU и мира», – говорится в сообщении Федерации биатлона Украины.

Мартовские этапы Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Холменколлене, Кубка IBU – в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднау.

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