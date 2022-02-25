«Мир больше не будет прежним, многие чувствуют, как земля уходит из-под ног. Молю Бога, чтобы все закончилось». Миронова о ситуации на Украине

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о событиях на Украине.

«Друзья, мир больше не будет прежним, многие из нас чувствуют, как земля уходит из-под ног, но, к сожалению, мы никак не можем повлиять на ситуацию!

Но мы можем проявлять больше любви, заботы и поддержки друг к другу, особенно в такое сложное время!

Я посылаю любовь каждому, кто в этом нуждается и молю Бога, чтобы все закончилось. Нет войне» – написала Миронова в сторис.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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