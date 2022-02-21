Пресс-атташе СБР: «Васнецова летит в Сочи готовиться к чемпионату России, Поршнев на изоляции из-за ковида»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России ( ) объяснил отсутствие в составе сборной на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU Анастасии Шевченко, и Евгении Никиты Поршнева.

«Анастасия Шевченко успешно перенесла операцию во время Олимпийских игр, ее сезон, к сожалению, закончен.

Валерия Васнецова провела восстановительный сбор в Тюмени, завтра летит в Сочи готовиться к чемпионату России.

Никита Поршнев находится на изоляции после положительного теста на , – написал Аверьянов.

Также он рассказал, почему Евгения Буртасова выступит на Кубке IBU, а не на Кубке мира.

, как лидер женского рейтинга Кубка IBU на настоящий момент, имеет все шансы завоевать главный трофей этого турнира.

В этом случае, вместе с Кубком IBU, Евгения получит wild card на участие в стартовом этапа Кубка мира сезона-2022/23 вне квоты женской сборной России (пункт 15.6.3-c правил IBU); иными словами, на старте сезона у женской команды России будет на КМ ее полная квота плюс Буртасова без отбора», – добавил Аверьянов.

Сливко, Гербулова, Бабиков выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти