Пресс-атташе СБР: «Васнецова летит в Сочи готовиться к чемпионату России, Поршнев на изоляции из-за ковида»

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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил отсутствие в составе сборной на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU Анастасии Шевченко, Валерии Васнецовой и Евгении Никиты Поршнева. 

«Анастасия Шевченко успешно перенесла операцию во время Олимпийских игр, ее сезон, к сожалению, закончен.

Валерия Васнецова провела восстановительный сбор в Тюмени, завтра летит в Сочи готовиться к чемпионату России.

Никита Поршнев находится на изоляции после положительного теста на COVID-19», – написал Аверьянов. 

Также он рассказал, почему Евгения Буртасова выступит на Кубке IBU, а не на Кубке мира. 

«Евгения Буртасова, как лидер женского рейтинга Кубка IBU на настоящий момент, имеет все шансы завоевать главный трофей этого турнира.

В этом случае, вместе с Кубком IBU, Евгения получит wild card на участие в стартовом этапа Кубка мира сезона-2022/23 вне квоты женской сборной России (пункт 15.6.3-c правил IBU); иными словами, на старте сезона у женской команды России будет на КМ ее полная квота плюс Буртасова без отбора», – добавил Аверьянов. 

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